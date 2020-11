“Giornata Mondiale dei Poveri”, il messaggio dei frati minimi di Paola

Domani la Chiesa celebrerà la “Giornata Mondiale dei Poveri” sul tema: «Tendi la tua mano al povero». Il messaggio di Padre Francesco Trebisonda

PAOLA (CS) – “Ave Maria! Carissimi confratelli, la Grazia di Gesù Cristo accompagni ognuno di voi in questi giorni di prova”. Domani, ultima Domenica del Tempo ordinario, la Chiesa celebrerà la quarta Giornata Mondiale dei Poveri, dal tema: «Tendi la tua mano al povero» (Sir 7,3 2).

Il messaggio del Padre Provinciale dei Frati Minimi, Padre Francesco Trebisonda scritto per questa giornata particolare richiama le parole di Papa Francesco: «Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi (Gv 12,8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana» (n.3).

Come figli del gran Santo della carità non possiamo rimanere indifferenti a questo appello. Ricordiamoci che «la carità è l’anima della vita e dell’apostolato dell’Ordine» (Dir 95) ed essa va espressa con vicinanza sempre maggiore verso i poveri e gli emarginati. Pertanto, a imitazione del Fondatore e di s. Nicola Saggio, ciascuno rammenti di «aver abbracciato volontariamente la povertà evangelica e vivendo gioiosamente da vero povero di Cristo, tenda alla promessa beatitudine, che lo fa erede del regno dei cieli» (Dir 10). Vorrei ringraziare tutti voi per l’attenzione che ogni giorno usate verso i poveri che bussano alla porta delle nostre comunità”.

Trebisonda conclude: “Tenendo conto della triste emergenza sanitaria in corso, vi esorto ad essere assai prudenti ma nello stesso tempo a vivere la prossima Giornata dei Poveri con particolare slancio. Sono sicuro che nelle nostre Case non mancheranno iniziative adeguate ad onorare questo appuntamento importante della Chiesa. Vi invio un caro saluto e con la speranza di rivederci presto auguro a tutti Buona Domenica dei Poveri!”.