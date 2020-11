Acri: la droga nascosta nel bar chiuso per il lockdown, arrestato

E’ stato grazie al fiuto di “Hero” pastore tedesco di 4 anni che i carabinieri hanno scoperto la droga all’interno di un bar/sala slot

ACRI (CS) – Un uomo di 53 anni di Acri è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto e recuperato, dietro al bancone del suo bar adibito anche a sala slot, circa 65 grammi di marijuana suddivisa in 41 dosi, materiale per il confezionamento e 650 euro in contanti che secondo i militari è provento dell’attività di spaccio. L’uomo aveva praticamente utilizzato la sua attività, chiusa a causa del “lockdown”, come deposito della droga. Il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari.