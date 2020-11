Altomonte, aumenta il numero di studenti positivi: restano chiuse le scuole

La sospensione delle attività didattiche per tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Altomonte è prorogata fino a nuove disposizioni. È quanto fa sapere il Sindaco Gianpietro Coppola

ALTOMONTE (CS) – Sale a 9 il numero di positivi sul territorio comunale. Sono tutti studenti delle scuole elementari del plesso Campo sportivo. La sospensione delle attività didattiche per tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Altomonte è prorogata fino a nuove disposizioni. È quanto fa sapere il Sindaco Gianpietro Coppola esprimendo vicinanza e solidarietà a nome dell’Amministrazione Comunale alle famiglie interessate ribadendo la massima attenzione e l’impegno nel seguire l’evolversi della situazione, ora per ora, garantendo ogni intervento necessario con la massima celerità.

“Invitiamo ancora una volta tutti – aggiunge il Primo Cittadino – ad adottare comportamenti ed azioni in linea con le direttive di prevenzione, per impedire in ogni modo il diffondersi del contagio da COVID-19. Non è il momento – continua – di abbandonarsi alla paura ed all’eccessiva emotività. Bisogna continuare ad avere coraggio, forza e fiducia nelle istituzioni. Questo è il momento – conclude il Sindaco – di dimostrare senso di responsabilità e maturità e, siamo certi, che anche stavolta la comunità saprà rispondere come ha sempre fatto, con slancio, con generosità e cura verso chi è più sofferente, in questa difficile situazione. Risponderà nel migliore dei modi, secondo la tradizione di civiltà e senso civico che da sempre contraddistingue Altomonte.”