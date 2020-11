Scalea, ciclista travolto e ucciso da un’auto sulla Statale 18

L’incidente si è verificato sulla strada statale 18 Tirrena inferiore nei pressi dell’incrocio di località Pantano. Il ciclista è morto sul colpo

SCALEA (CS) – Era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto in transito sulla statale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 ieri sera. La vittima, G.I. di 45 anni, di nazionalità romena, stava transitando nei pressi dell’incrocio di località Pantano a Scalea quando un’auto l’ha travolto. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 per il ciclista non c’è stato nulla da fare e la ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri di Scalea. Il conducente della vettura, che è stato denunciato per omicidio stradale, si è fermato per prestare i primi soccorsi.