San Giovanni in Fiore, Oliverio: «crescita preoccupante dei positivi, servono misure»

Mario Oliverio: “ho chiamato la sindaca Succurro per esprimere la mia preoccupazione e per avere una informazione più dettagliata della situazione”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Il dato dei positivi covid evidenzia una seria situazione a San Giovanni in Fiore. Ai 49 positivi tra quelli processati dai laboratori privati, bisogna aggiungere i 26 positivi processati dal laboratorio dell’Annunziata. A questi bisogna aggiungere inoltre i positivi registrati nei giorni scorsi ed i tamponi ancora da processare. Una condizione grave da non sottovalutare e che richiede piena consapevolezza da parte di tutti, nessuno escluso”. E’ quanto scrive in una nota l’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio che ha contattato la sindaca Rosaria Succurro: “ho sentito il dovere di proporre di rafforzare i provvedimenti assunti con ulteriori misure straordinarie, quali: uno screening della popolazione su larga scala attraverso tamponi, assoluto divieto di assembramenti, una adeguata e diffusa comunicazione ed informazione alla popolazione per dare consapevolezza ad ognuno del rischio che incombe”.

“Considerata la particolare situazione determinatasi – scrive Oliverio – è necessario che la Regione Calabria, l’Asp e le strutture sanitarie siano chiamate ad intervenire con un piano mirato. Al fine di evitare speculazioni e calmierare i prezzi dei tamponi presso le strutture autorizzate dalla Regione, si rende altresì necessario richiedere la concertazione di un prezzo congruo ed accessibile garantendo alle fasce deboli la gratuità del servizio”.