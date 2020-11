Tragedia a Belvedere, donna travolta e uccisa da un’auto

Una donna è stata investita e uccisa nel pomeriggio a Belvedere Marittimo da un’auto che non si sarebbe fermata. Successivamente il conducente è stato individuato dai carabinieri che stanno indagando

.

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Tragico incidente a Belvedere Marittimo dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto in transito. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in prossimità della svincolo che conduce sul lungomare, sulla Statale 18. Sembrerebbe che l’auto, dopo aver travolto la vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, non si sia fermata. Successivamente il conducente sarebbe stato individuato dai carabinieri che hanno avviato le indagini. Inutili purtroppo tutti i soccorsi alla donna che a seguito del violento impatto è stata sbalzata a diversi metri di distanza.