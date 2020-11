San Giovanni in Fiore, istituito l’Albo dei volontari civici

Il sindaco Succurro: “questo importante strumento permetterà a tante persone di mettere a disposizione della cittadinanza la propria opera di volontariato”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore, su proposta del vice sindaco Daniela Astorino, è stata approvata l’istituzione dell’Albo dei Volontari Civici. “Questo importante strumento – afferra il Sindaco Rosaria Succurro in una nota – permetterà a tante persone di mettere a disposizione della cittadinanza la propria opera di volontariato“. E’possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito del Comune e presentare la domanda di iscrizione: “ho sempre creduto – conclude il sindaco – che con la collaborazione di tutti e con l’amore per questa città, riusciremo a compiere degli importanti passi in avanti, a beneficio di tutti soprattutto delle nuove generazioni”.