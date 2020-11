Incidente mortale a Francavilla Marittima, disposti accertamenti tecnici irripetibili

Dopo l’incidente nel quale ha perso la vita il vigilante Pasquale Mastroianni, il pm Serracchiani della Procura di Castrovillari ha disposto gli accertamenti tecnici irripetibili

CASTROVILLARI (CS) – Il tragico incidente si è verificato due giorni fa, tra Francavilla Marittima e Cassano allo Jonio tra un’auto, condotta dalla vittima Pasquale Mastroianni, di 46 anni, ed un autoarticolato guidato da un uomo di 54 anni di Villapiana. La vittima era un agente di vigilanza che è morto sul colpo. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatale impatto.

La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul sinistro e il Pm Serracchiani ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili e nominato i periti, l’ing. Gianluca Cuomo per la consulenza dinamica relativa al sinistro stradale e la d.ssa Eloisa Maselli per la consulenza autoptica. Il conferimento degli incarichi avverrà il prossimo 9 novembre. La parte offesa nel procedimento, ovvero la moglie della vittima, è rappresentata dall’avvocato Chiara Penna.