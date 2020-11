Rossano: assembrati a giocare in un circolo ricreativo e senza mascherine

La Polizia ha eseguito i controlli in particolare nelle aree solitamente frequentate dai giovani. Scoperte in un circolo sportivo anche 7 postazioni telematiche utilizzate per effettuare scommesse online

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano e del reparto prevenzione crimine di Cosenza hanno controllato circoli ricreativi ed esercizi pubblici per la verifica del rispetto della normativa anti Covid così come previsto dall’ultimo DPCM del Governo. In un circolo ricreativo dell’area di Rossano sono stati trovati numerosi avventori assembrati nei tavoli da gioco e ai tavoli da biliardo senza indossare alcuna protezione individuale.

Il legale rappresentante del circolo sportivo è stato sanzionato e l’attività, è stata chiusa per 5 giorni. Inoltre, in un’area separata del locale sono state trovate 7 postazioni telematiche utilizzate dagli stessi avventori per effettuare scommesse online. I poliziotti hanno rilevato anomalie circa le direttive dei Monopoli di Stato inerenti i giochi online e le postazioni sono state poste sotto sequestro. I controlli della Polizia in generale hanno portato ad identificare 78 persone e 26 veicoli.