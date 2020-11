Spezzano della Sila, positivo un dipendente di una residenza per anziani

A darne comunicazione il Sindaco Salvatore Monaco dopo aver ricevuto la notizia di un contagio all’interno della casa di riposo “Villa Marta”. Contattata subito l’Asp e disposti tutti i protocolli con i tamponi a gli operatori e gli ospiti

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Un caso di positività al COVID-19 è stato riscontrato tra i dipendenti che lavorano all’interno della struttura per anziani “Villa Marta” che ospita circa 25 persone. A darne notizia il sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco che ha comunicato di aver “immediatamente attivato le procedure e i protocolli previsti, di concerto con l’Azienda Sanitaria di Cosenza, al fine di contrastare e prevenire in ogni modo situazioni di rischio per i nostri cari anziani ricoverati all’interno della struttura, i quali al momento risultano essere in buono stato di salute“. Saranno quindi disposti immediatamente i tamponi a tutto il personale e agli anziani ospiti. Spezzano della Sila è stato dichiarato dalla Regione zona arancione dopo i diversi contagi registrati a seguito del focolaio scoppiato nella Presila. Al momento sono una cinquantina i casi di positività riscontrati comprese quattro persone che si trovano ricoverate in ospedale.