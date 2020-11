Covid, positivo dipendente comunale di Spezzano Albanese: chiuso il Comune

Si tratta del terzo caso di positività a Spezzano. Sindaco Nociti: “non allarmismo ma responsabilità, per cui le elementari regole di buonsenso in questa situazione drammatica”

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Il sindaco Ferdinando Nociti annuncia un nuovo caso di positività al Covid-19 a Spezzano Albanese fra i dipendenti comunali. Chiuso il Municipio per la sanificazione. “Purtroppo – ha dichiarato il primo cittadino – questa mattina ho avuto la comunicazione che un collaboratore del Comune è risultato positivo al Covid. Diffondo questa notizia in maniera ufficiale per evitare, appunto, allarmismi e paure. Questo è il terzo caso di positività a Spezzano, lo abbiamo immediatamente affrontato con la giunta, dirigenti e responsabili, e abbiamo preso già alcuni provvedimenti, operativi sin da questo momento. Abbiamo chiuso il Comune al pubblico e quindi alcuni servizi essenziali funzioneranno non in presenza; mi riferisco all’anagrafe, al protocollo e i vigili che ovviamente saranno operativi.

Il Comune come struttura verrà chiusa per la sanificazione, poi comunicheremo alla cittadinanza la riapertura. Nel frattempo voglio ribadire: non allarmismo ma responsabilità, per cui le elementari regole di buonsenso in questa situazione drammatica. Perciò mascherina da parte di tutti, pulizia e igiene e distanziamento. Continuiamo a seguire queste regole e speriamo di rimanere uno dei paesi della provincia di Cosenza che ha meno casi di coronavirus, in questa seconda ondata.”