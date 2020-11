Fagnano Castello, fino al 2 dicembre chiusi i confini territoriali

Un’ordinanza del sindaco pubblicata oggi, vieta fino all’inizio di dicembre l’ingresso ai cittadini non residenti e vieta ai fagnanesi lo spostamento verso altri luoghi

FAGNANO CASTELLO (CS) – Con l’ordinanza n° 82 del 3 novembre 2020, il sindaco Giulio Tarsitano vieta l’ingresso nel proprio territorio, fino agli inizi di dicembre, a cittadini non residenti e ai fagnanesi di uscire dai confini comunali. La misura prevede alcune eccezioni: spostamenti per motivi di lavoro, salute o stato di necessità. Per gli spostamenti, però, sarà necessario l’utilizzo dell’autocertificazione.

L’ordinanza vale anche per persone originarie o residenti anagraficamente a Fagnano, ma che vivono fuori regione o all’estero, che non potranno far ritorno in famiglia, salvo coloro i quali presenteranno l’esito negativo del tampone.