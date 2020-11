Firmo: operatore scuola materna positivo, sindaco chiude scuola dell’infanzia

Sono due i nuovi casi di contagio registrati a Firmo tra cui un operatore scolastico. Per questo motivo sono state sospese le attività didattiche e amministrative della scuola dell’infanzia

FIRMO (CS) – Due nuovi positivi al Covid-19 si registrano a Firmo tra cui un operatore della scuola materna. Il sindaco Giuseppe Bosco, con propria ordinanza, ha quindi sospeso le attività didattiche e amministrative della scuola dell’infanzia e ha disposto l’intervento di sanificazione e di disinfezione dei locali scolastici e degli scuolabus in uso del Comune. A darne notizia è stato lo stesso sindaco con un post sulla pagina Facebook del Comune.

“Cari cittadini è con profondo dispiacere che devo informarvi – ha scritto – che oggi mi è stato comunicato, in via informale, la presenza di due casi di soggetti positivi al Covid-19. Si tratta di persone che non vivono stabilmente nel nostro paese: l’uno è una persona appena rientrata dall’estero nella propria famiglia residente nel nostro territorio, l’altro caso appartiene al personale docente della scuola materna comunale.

Pertanto, ho immediatamente emesso l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche e amministrative della scuola dell’infanzia nonché l’immediato intervento di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici e degli scuolabus al fine di tutelare l’incolumità dei bambini, del personale docente, personale amministrativo e anche dell’intera comunità”.