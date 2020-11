Oltre 500 firme per salvare la colonia di Camigliatello Silano

Il Comitato “Risorgi Colonia” ha lanciato, oltre un mese fa, una petizione on line diretta al sindaco di Spezzano della Sila per salvare la Colonia Silana di Camigliatello

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – La struttura da anni versa nell’abbandono totale ed ha subito saccheggi e atti vandalici più volte nei mesi estivi. Il Comitato “Risorgi Colonia” ha chiesto che venisse messo in sicurezza per evitare la perdita di un grande patrimonio storico: “Non siamo stati ascoltati e abbiamo lanciato una petizione con la quale abbiamo raccolto circa 500 firme. Oggi, abbiamo inoltrato all’ufficio Protocollo del comune di Spezzano sia le firme, sia le nostre richieste, sperando che queste ultime possano essere esaudite”.

“Abbiamo anche inviato due mail alla Soprintendenza SAbap e ai carabinieri NTPC di Cosenza per chiedere un loro interessamento al fine di preservare il complesso dai vandali e dall’incuria, ora attendiamo gli esiti. Siamo tuttavia fiduciosi che l’ente Parco della Sila, a cui è stata concessa in comodato la Colonia, possa risolvere in via definitiva, valorizzandola in senso culturale, i problemi della struttura che è stata per troppo tempo abbandonata”.