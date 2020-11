Cerisano Rinnovamento e Futuro: “a disposizione per un nuovo drive-in tamponi a prezzi calmierati”

Il gruppo consiliare: “ovviamente il tutto verrà gestito da personale altamente qualificato, il quale avrà a disposizione un numero di tamponi fino ad esaurimento scorte”

CERISANO (CS) – “I casi di positività al Covid-19 fatti registrare nell’ultima settimana stanno mettendo a dura prova una comunità che ormai da mesi combatte con l’incertezza sanitaria nonché economica. E se la prima ondata ci risparmiò, la seconda ci sta investendo con tutta la sua forza.” Queste le dichiarazioni di Cerisano Rinnovamento e Futuro. “Come gruppo consiliare, durante l’ultimo consiglio comunale del 30 ottobre, abbiamo dato all’attuale maggioranza la disponibilità a collaborare in questo momento di difficoltà che il paese sta vivendo. Non è il momento della controversia politica ma bensì dell’unità, affinché si possa remare tutti nella stessa direzione.

E, a tal proposito, ci siamo già messi all’opera e siamo pronti a proporre al sindaco un nuovo drive in, utile a sottoporre i cerisanesi a tampone rapido e a prezzo calmierato, ad oggi il più basso della provincia ed inferiore anche rispetto a quello di sabato scorso, senza gravare sulle casse del comune. Ovviamente il tutto verrà gestito da personale altamente qualificato, il quale avrà a disposizione un numero di tamponi fino ad esaurimento scorte. Cogliamo l’occasione per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai nostri compaesani che in questi giorni, unitamente alle loro famiglie, stanno affrontando, non senza difficoltà, la loro positività. A loro l’augurio di una pronta guarigione.”