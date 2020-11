Covid, sale il numero di positivi a Vaccarizzo Albanese: 7 persone in quarantena

E’ quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo sottolineando che la situazione è sotto controllo e cogliendo l’occasione per raccomandare alla comunità di attenersi, senza eccezioni, alla prescrizioni regionali e nazionali per la prevenzione del Covid-19

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – “Covid-19, mappatura dei contatti vicini ai 3 casi positivi (che non presentano quadri clinici preoccupanti), a quelle già emanate nei giorni scorsi si aggiungono altre 7 ordinanze di quarantena.” È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo sottolineando che la situazione è sotto controllo e cogliendo l’occasione per raccomandare alla comunità di attenersi, senza eccezioni, alla prescrizioni regionali e nazionali per la prevenzione del Covid-19, osservando quindi l’obbligo della mascherina nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico ed il divieto assoluto di assembramenti.

Il Primo Cittadino ricorda, inoltre, che fino a domenica 8 novembre gli uffici comunali saranno aperti al pubblico nei giorni giovedì 5 e venerdì 6 novembre, dalle ore 9 alle ore 13. Negli altri giorni, solo per questioni urgenti, si riceverà previo appuntamento telefonico mentre per ogni altra esigenza gli uffici resteranno reperibili via mail: [email protected]