Assembramenti davanti un circolo di Schiavonea, multe e un arresto per spaccio di droga

Un 28enne è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e denaro contante. Multato il circolo che non rispettava le norme anti contagio

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato C.A. di anni 28, pregiudicato, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, l’attività di Polizia Giudiziaria trae origine dalla collaborazione di alcuni cittadini che hanno segnalato anonimamente assembramenti nei pressi di un noto circolo ricreativo situato nella frazione di Schiavonea.

Gli Agenti, in occasione di un controllo al circolo ricreativo, hanno bloccato il giovane che era in possesso di due involucri in cellophane termosaldata contenenti cocaina, entrambi occultati in un tappo di bottiglia di birra piegato, all’interno del giubbotto, nonché, in una tasca del pantalone, un recipiente in plastica tipico delle confezioni degli ovetti di cioccolata, contenente altri cinque involucri in cellophane termosaldata con la stessa sostanza e 300 euro.

Inoltre, è stato controllato il noto circolo ricreativo, sanzionato per le violazioni alle normative Covid-19 previste dal dpcm, e diversi avventori trovati privi del dispositivo di protezione individuale.