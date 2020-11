Saracena, installata nel cimitero l’opera di Sancineto “L’uomo in Cristo”

L’opera dell’artista castrovillarese Mimmo Sancineto era stata donata all’amministrazione del comune del Pollino 23 anni fa ma giaceva inutilizzata



SARACENA (CS) – Una cerimonia semplice ma carica di significato quella svolta ieri presso il cimitero di Saracena per inaugurare l’installazione dell’opera “L’uomo in cristo” dell’artista castrovillari Mimmo Sancineto. Il crocifisso di tre metri e mezzo per una larghezza di due metri era stata donata ben 32 anni fa al comune di Saracena ma giaceva inutilizzata. L’amministrazione guidata dal sindaco, Renzo Russo, ha inteso invece dare valore e riconoscimento all’opera ed all’artista che di sua spontanea volontà nel 1988 aveva donato l’opera in ferro da lui realizzata al comune del Pollino.

Con una semplice cerimonia, anche per le ristrettezze del momento emergenziale, il sindaco, il suo vice Biagio Diana, ed altri membri della giunta insieme ai parrocci della comunità don Leone Boniface e don Rocco Lategano si sono ritrovati negli spazi del cimitero cittadino per inaugurare e benedire l’opera che da oggi ricorderà ai passanti, proprio come nella volontà dell’artista, le sofferenze del cristo che si fa uomo ed assume su di sè il dolore del mondo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’artista dall’amministrazione comunale di Saracena per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della comunità già arricchita, nel passato, da opere che impreziosiscono la pinacoteca comunale fiore all’occhiello museale della realtà saracenara.