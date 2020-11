Covid: a Casali del Manco mercoledì, screening dell’Asp in modalità drive-in

Il Comune di Casali del Manco ha comunicato l’attività di screening della popolazione residente grazie ad una postazione sanitaria mobile dell’Asp

CASALI DEL MANCO (CS) – Le attività di screening avranno luogo presso lo spazio antistante il campo sportivo comunale “Internò”, in località Trenta, adiacente la Strada Provinciale Valle Cupo. Mercoledì prossimo, 4 novembre a partire dalle ore 9:00 una postazione sanitaria mobile dell’ASP, in modalità drive-in effettuerà i test alla popolazione residente.

Il Comune di Casali del Manco ha comunicato che l’Azienda Sanitaria Provinciale darà priorità alle persone risultate positive al primo tampone nei giorni passati, che hanno già effettuato il periodo di quarantena domiciliare, e alle persone entrate in contatto con soggetti positivi al test molecolare per Covid-19, che sono state già raggiunte da ordinanze di quarantena dal Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica. Ogni altra disposizione e/o chiarimento in merito verrà opportunamente comunicato in seguito.