Casa per anziani di Casali del Manco, al via i trasferimenti

Gli anziani, positivi al Covid-19, vengono trasferiti nell’ospedale di Rossano dove riceveranno tutta l’assistenza necessaria

CASALI DEL MANCO (CS) – La task force dell’Asp di Cosenza, dopo aver richiesto e ottenuto il via dalla Regione Calabria, sta provvedendo a trasferire gli anziani ospiti in una casa protetta nella frazione di Spezzano Piccolo di Casali del Manco. Gli anziani, positivi al Covid-19, grazie agli operatori e mezzi del 118 raggiungeranno il nuovo reparto Covid dell’ospedale di Rossano, che apre i battenti proprio oggi. Inoltre, per rendere disponibili alcuni posti letto, cinque pazienti in via di miglioramento, finora ospitati in Terapia intensiva e nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, sono stati destinati a cure domiciliari.