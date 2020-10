Castrovillari, veicolo commerciale carico di tubi di rame rubati finisce fuori strada

Ancora una volta si è rivelata proficua la sinergia tra l’istituto di vigilanza Assipol e le Forze dell’Ordine nelle attività di salvaguardia e tutela del patrimonio sul territorio

CASTROVILLARI (CS) – Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16:30, il personale Assipol impegnato nel disbrigo di compiti d’istituto per il pattugliamento sul territorio, ha rinvenuto in una zona di campagna nella località Santa Venere del comune di Castrovillari, un veicolo commerciale posizionato fuori dalla sede stradale con a bordo un ingente carico di tubi in rame. Insospettiti dalle circostanze, le guardie giurate dell’Assipol hanno immediatamente allertato il comando carabinieri territorialmente competente che, giunto sul posto con una pattuglia, ha riscontrato che il mezzo costituiva provento di furto.

Pertanto sono stati effettuati i rilievi del caso e compiute le operazioni di rito al fine di comunicare il tutto all’Autorità Giudiziaria. Ancora una volta si è rivelata proficua la sinergia tra l’istituto di vigilanza e le Forze dell’Ordine nelle attività di salvaguardia e tutela del patrimonio sul territorio, secondo una prassi operativa ormai consolidata che da anni vede Assipol fortemente impegnato, negli ambiti di precipua competenza, per le attività di contrasto al crimine e agli illeciti.