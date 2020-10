Rossano: rubano bottiglie di superalcolici in un supermercato, due arresti

Oltre al furto di bottiglie di superalcolici i militari hanno trovato nell’autocarro sul quale viaggiavano i due altra merce rubata per un valore di circa mille euro

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri di Rossano hanno arrestato per furto aggravato due soggetti cirotani, A. N., di 52 anni e P. M. 55enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri si sono messi sulle tracce dei due dopo aver ricevuto, nel primo pomeriggio di ieri, una telefonata al 112 nella quale veniva segnalato un furto all’interno del supermercato “Maxi Contè” situato nell’area urbana rossanese. I carabinieri giunti sul posto hanno raccolto le prime informazioni: i due soggetti a volto scoperto, avevano rubato alcune bottiglie di superalcolici si erano allontanati a bordo di un autocarro.

Il mezzo è stato intercettato lungo la Strada Statale 106, in località Fossa – direzione sud. I due, fermati e controllati, sono stati trovati in possesso della refurtiva poco prima asportata, e di altri generi alimentari, accessori ed abbigliamento rubati in altri esercizi commerciali nella stessa mattinata, in particolare presso alcuni negozi del centro commerciale “I Portali”, nonché in altri supermercati sia dell’area coriglianese sia dell’area rossanese. Il valore complessivo della merce depredata si aggirava intorno al valore di € 1.000 circa.

Le attività investigative, grazie alla dichiarazioni di persone informate sui fatti e all’analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire i fatti, e i due sono stati assegnati ai domiciliari mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai proprietari.