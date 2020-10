Assenteismo San Vincenzo La Costa, rigettata richiesta di condanna dei dipendenti

La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta di condanna dei pubblici dipendenti che hanno fornito la prova che le uscite si verificavano sempre per motivi di servizio

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – La Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria ha chiamato in giudizio 8 dipendenti del comune di San Vincenzo La Costa al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno complessivamente pari ad € 58.763,58. La vicenda trae origine da una segnalazione specifica di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza e relativa ad episodi di assenteismo verificatisi tra il 31 maggio ed il 4 agosto 2020 da parte dei pubblici dipendenti che si sono costituiti in giudizio, contestando gli addebiti e fornendo la prova che le assenze non erano arbitrarie ma dettate solo ed esclusivamente da ragioni di servizio.

La Corte dei Conti, con sentenza n. 373 del 26 ottobre 2020, ha rigettato la richiesta di condanna dei pubblici dipendenti, poiché per come stabilisce l’art. 2697 c.c., l’onere della prova incombe sulla Procura Attorea e, nel caso di specie, è emerso chiaramente che il sistema non consentiva di distinguere tra le uscite per ragioni di servizio e l’allontanamento arbitrario dalla sede municipale. I dipendenti, inoltre, hanno fornito la prova che le uscite si verificavano per sempre per motivi di servizio.

Al rigetto della richiesta di condanna avanzata dalla Procura è seguita la condanna alla liquidazione delle spese nella misura di € 2.000,00 cadauno poste a carico dell’Amministrazione di appartenenza. Particolare soddisfazione è stata espressa dagli Avvocati Franco Napolitano, Nicola Piluso, Dora Ricchio, Fabrizio Falvo, Francesco Tancredi e Angelo Pugliese, difensori degli otto dipendenti pubblici.