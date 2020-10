Corigliano, ai domiciliare un 22enne per spaccio di droga

Gli agenti di polizia hanno trova quattro involucri di marijuana, due bilancini di precisione perfettamente funzionati, materiale per il confezionamento e denaro

CORIGLIANO-ROSSANO – La polizia ha arrestato L. F. C. di anni 22, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La perquisizione, estesa all’interno dell’ abitazione, ha consentito agli agenti di ritrovare nella stanza da letto del giovane, poggiati su una scrivania altri quattro involucri della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 236 grammi, nonché due bilancini di precisione perfettamente funzionati, materiale in cellophane utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di euro cento in banconote di piccolo taglio custoditi all’interno di uno scatolo. Il pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari che disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari.