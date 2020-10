San Giovanni in Fiore incontra il Parco della Sila per avviare nuovi progetti

Il sindaco Succurro incontra i responsabili dell’Ente Parco Nazionale della Sila per avviare un piano di progettazione condivisa

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Si è svolto ieri mattina, lunedì 26 ottobre, presso il Comune di San Giovanni in Fiore, un proficuo incontro che ha coinvolto il neo sindaco Rosaria Succurro, il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio e il direttore f.f. dell’Ente Domenico Cerminara. Nell’augurare un buon lavoro al sindaco, i responsabili dell’Ente si sono detti aperti e disponibili ad una produttiva collaborazione con la nuova amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore. Il presidente Curcio e il direttore f.f. Cerminara hanno riferito al primo cittadino le imminenti e future progettualità messe in campo dall’Ente, alcune attuabili nell’immediato, di grande valore e pregio per la comunità di San Giovanni in Fiore e per le zone ricadenti in Area Parco. Rosaria Succurro si è, a sua volta, dimostrata entusiasta e pronta ad una fruttuosa collaborazione con l’Ente Parco, promotore ormai da anni, di attività di tutela ambientale e progettualità adeguate ad uno sviluppo ecosostenibile del territorio.

«L’attività di collaborazione con l’Ente Parco – ha sottolineato il sindaco Succurro – porterà certamente grande lustro al territorio di San Giovanni in Fiore, a Lorica e ai villaggi limitrofi». Succurro ha, infine, sottolineato come i progetti, già messi in campo, sulla pista ciclabile intorno al perimetro del Lago Arvo, contribuiranno ad alimentare una attività turistica adatta al territorio e all’inestimabile patrimonio naturalistico che racchiude: «Il turismo diventerà per San Giovanni in Fiore un volano di sviluppo, grande fonte di opportunità occupazionali e sociali, in grado di garantire ai cittadini benessere e lavoro e una nuova e accurata valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e artistico dell’intero territorio».