Casali del Manco, il Sindaco chiede il trasferimento dei 22 ospiti della casa di riposo

Il Sindaco di Casali del Manco Stanislao Martire ha avuto un colloquio con il presidente facente funzioni della Regione Calabria Spirlì chiedendo il trasferimento dei 22 ospiti della struttura di Spezzano Piccolo. Anche i consiglieri regionali Di Natale e Guccione invitano la Regione a intervenire subito “l casa di cura non è nelle condizioni di poter gestire l’alto numero di casi”

.

CASALI DEL MANCO (CS) – La 107esima vittima con coronavirus in Calabria, la 39 nel cosentino, soggiornava presso la struttura “L’Incontro” a Spezzano Piccolo” dove si sono registrati diversi casi di contagio. Questa mattina, all’ASP di Cosenza, si è svolto incontro tra il dott. Mario Marino, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale e una delegazione dell’Amministrazione comunale di Casali del Manco per capire come evolve la situazione per quanto riguarda l’epidemiologia da coronavirus sul territorio comunale. Nell’incontro l’attenzione si è focalizzata anche sulla casa alloggio per anziani. Il sindaco nel pomeriggio ha comunicato di aver avuto anche un colloquio con il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirlì al quale ha chiesto il trasferimento degli 22 anziani in un altra struttura.

La paura di riviere quanto accaduto nelle RSA di Chiaravalle e a Villa Torano ha portato i consiglieri regionali Carlo Giuccione e Graziano Di Natale ha chiedere l’immediato intervento della Regione e dell’Asp. “Non bisogna perdere altro tempo. La casa di cura per anziani di Casali del Manco non è nelle condizioni di poter gestire l’alto numero di casi positivi da Covid-19. In queste ore è stato necessario trasferire urgentemente altre due persone in ospedale” scrive in una nota, il consigliere regionale del Pd Carlo Guccione. “La Regione e l’Asp di Cosenza – aggiunge Guccione – prendano provvedimenti immediati. Già in passato si è intervenuti per gestire focolai epidemici all’interno di altre residenze assistenziali per anziani, come ad esempio nella Rsa di ‘Villa Torano’, ed evitare che la situazione degenerasse dal punto di vista sanitario. Servono strutture adeguate o è necessario garantire le cure e le terapie adeguate per i pazienti affetti da Covid-19. Il Comune di Casali del Manco non può gestire da solo questa situazione. Preoccupa il focolaio che si è registrato nella casa di cura per anziani e dopo l’incubo vissuto nelle Rsa in tutta Italia, la paura di una nuova strage degli invisibili è dietro l’angolo. Bisogna lavorare e intensificare gli sforzi per proteggere gli anziani che si trovano all’interno della struttura”.

Richiesta arrivata anche dal segretario- questore dell’Assemblea regionale Graziano di Natale “faccio mie le richieste dell’amministrazione comunale di Casali del Manco, sul pericoloso stato in essere, creatosi nella residenza per anziani “L’incontro”. “Quanto si sta verificando, è gravissimo. È in seria discussione l’incolumità degli ospiti, e del personale tutto. Quel che è peggio, è rappresentato dal fatto che, ad oggi, l’Asp e la Regione Calabria, abbiano ignorato una vicenda che ora è divenuta una bomba sanitaria, come già successo in altre RSA Calabresi.” Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta si appella agli organi preposti affinché venga attenzionata, in maniera celere, l’annosa situazione :”chiedo alla Regione Calabria e all’Asp che gli ospiti della struttura vengano, immediatamente, spostati in una struttura sanitaria idonea alla gestione di casi di positività al coronavirus. Ogni minuto che passa -prosegue il consigliere regionale- può mettere a repentaglio delle vite umane. Penso che, tanto dovrebbe bastare a smuovere chi, invece, avrebbe dovuto adoperarsi da subito, affinché non si verificasse un simile scempio. Da rappresentante istituzionale, sono al fianco dell’amministrazione comunale di Casali del Manco e dei cittadini tutti. Porgo -conclude Di Natale- le mie condoglianze ai familiari della persona defunta, e la mia solidarietà alle famiglie che sono in ansia per i propri cari. Casali Del Manco non può essere abbandonata in questo modo dalla Regione Calabria, è inaudito”.