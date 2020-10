Emanuele, tifoso rossoblu buono e gentile. Cordoglio del Cosenza e dell’Unical

Centinaia i messaggi di cordoglio dopo la tragica morte di Emanuele Molianaro, il giovane di 22 anni che ha perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale. Cordoglio espresso anche dall’Unical, dal Cosenza Calcio e dall’Amministrazione comunale di Torano

.

COSENZA – Un ragazzo buono ed educato, uno studente modello che frequentava il corso di laurea in Scienza turistiche, ma che si dava da fare lavorando anche come cameriere. E poi quella sua sconfinata passione per il calcio, come tanti ragazzi della sua età. Era tifosissimo del Cosenza che seguiva dai gradoni della Curva Sud e spesso anche in trasferta prima che la pandemia chiudesse gli stadi. Questa mattina la società rossoblu lo ha voluto ricordarlo con un messaggio di vicinanza “Ciao Emanuele, da oggi i lupi avranno un angelo custode e il cielo si tinge di rossoblù. La società esprime un commosso saluto a questo giovanissimo tifoso che stanotte ha perso la vita in un incidente stradale. Avremo un gol da dedicare a questa vita spezzata troppo presto. In questo giorno tristissimo arrivi la nostra vicinanza a tutti i suoi cari. Lupi per sempre”.

Il ricordo e il dolore arriva anche dai ragazzi della Curva Sud “ci sono notizie che non vorresti mai apprendere. Non ci sono parole, solo dolore. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli Irrequieti Torano. Riposa in pace fratellino di curva, sempre presente in casa ed in trasferta. Continueremo a portare in alto il nostro ideale anche per te. Emanuele vive con noi”

Emanuele Molinaro è morto ieri a soli 22 anni dopo un terribile incidente stradale avvenuto sulla Strada provinciale 241 tra Mongrassano e Torano Castello, dove il giovane viveva con la famiglia. L’auto sulla quale viaggiava insieme ad altri due giovani, dopo aver perso il controllo della strada si è schiantata contro un muro nei pressi di un ponte. Emanuele è stato sbalzato dall’auto e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. A Torano Castello c’è incredulità e sgomento tra gli amici del giovane che ieri sera, appresa la notizia, hanno tempestato la sua bacheca Facebook con centinaia di messaggi e fotografie. Anche l’amministrazione Comunale di Torano, il sindaco Lucio Franco Raimondo e tutti i dipendenti hanno espresso il loro cordiglio “apprendiamo con grande dolore la notizia che un‘altra giovane vita è stata spezzata. Emanuele, un giovane ragazzo che viene a mancare all’affetto dei suoi cari. È a loro che il Sindaco, l’Amministrazione ed i dipendenti comunali si stringono con sentito cordoglio.”

Questa mattina tutte le lezioni del corso di laurea in Scienze Turistiche hanno osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane studente. Il Corso di Laurea che frequentava nel Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Universita’ della Calabria coordinato dal Presidente prof. Tullio Romita che ha espresso il suo personale cordiglio. Del giovane ne ricorda il profilo il Prof. Peppino De Rose docente di Impresa Turistica e Mercati Internazionali:” Emanuele era un bravo studente universitario e da poco aveva sostenuto con profitto anche il mio esame. Un giovane che si distingueva per la sua passione e spiccato interesse verso le materie del corso di studi, riuscendo a instaurare un approccio pragmatico e dinamico grazie alla sua conoscenza diretta del mondo delle attività dei servizi turistico-ricettive, nelle quali continuava a offrire il proprio contributo lavorativo. Un giovane di Calabria allegro, curioso che prediligeva il lavoro in team, attaccato alla sua terra e ai suoi colori”.