Superenalotto: centrato il “5” a Corigliano Rossano, vinti oltre 100mila euro

Si nasconde il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato scorso 24 ottobre, con il Jackpot che arriva a 56,7 milioni di euro

CATANZARO – Il “6” da oltre 56milioni di euro tornerà in palio per il prossimo concorso di martedì 27 ottobre. A Corigliano Rossano però, festeggia il fortunato che – secondo quanto comunicato dalla Sisal – ha centrato il “5“, con una vincita di 100.375,95 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Sisal Bar Tabacchi area di servizio Esso situato in via Nazionale, 73. La combinazione vincente è stata 17, 19, 28, 41, 49, 86 Jolly 25, SuperStar 88.