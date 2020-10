Tragico schianto tra Mongrassano e Torano. Muore un 22enne, altri due giovani feriti

Tragico incidente nei pressi di Mongrassano Scalo lungo la Sp 241. A perdere la vita un giovane di 22 anni che si trovava in auto insieme ad altri due giovani trasportati all’Annunziata di Cosenza

.

TORANO (CS) – Un tragico incidente mortale si è verificato nella tarda serata di oggi nei pressi di Mongrassano Scalo, lungo la strada provinciale 241 che conduce a Torano Castello. Nell’incidente, che avrebbe coinvolto una sola auto sulla quale si trovavano tre giovani, è morto un ragazzo. E.M., di 22 anni. Gli altri due giovani sono rimasti feriti e trasportati all’Annunziata di Cosenza. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, le cui cause in corso di accertamento. Sembra che l’auto con a bordo i tre giovani sarebbe prima sbandata e poi finita fuori strada. Il giovane, che viveva a Torano, sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto. Immediati i soccorsi arrivati tempestivamente, ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Decine i messaggi di cordiglio da parte di amici e conoscenti del giovane, studente universitario e grande tifoso del Cosenza.