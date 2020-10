San Giovanni in Fiore: tentata rapina in una gioielleria, la condanna del sindaco Succurro

Il sindaco Rosaria Succurro condanna il gesto criminale accaduto stamattina e tiene alta la guardia sulla sicurezza urbana

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Stamattina inotorno alle 9, nel centro di San Giovanni in Fiore, si è consumato un tentativo di rapina a volto coperto e con armi in pugno, per fortuna non andato a segno. I due rapinatori infatti alla reazione dei titolari della gioielleria Brunetti, situata tra via D. Alighieri e via Roma, sono scappati a bordo di uno scooter. Prontamente intervenuti sul posto, i carabinieri hanno recuperato le immagini del circuito di videosorveglianza del negozio e degli altri che sono nelle vicinanze, ed hanno avviato le indagini per risalire ai rapinatori.

Il sindaco Rosaria Succurro, avvertita dell’accaduto, ha espresso solidarietà ai titolari dell’attività commerciale e un ringraziamento alle forze dell’ordine intervenute, certa che gli autori del grave gesto saranno presto assicurati alla giustizia: “Non bisogna mai abbassare la guardia rispetto a fenomeni di piccola e grande criminalità che accadono in città – afferma il sindaco – perché oltre a turbare le vittime dei fenomeni crimonosi, destabilizzano la serenità di tutti i sangiovannesi. Anche per questo ho voluto creare un apposito assessorato con delega alla sicurezza, legalità e alla trasparenza, perché per come ho declinato in campagna elettorale, la mafia a San Giovanni non entra. Incontrerò nei prossimi giorni il Prefetto di Cosenza – conclude la nota – per chiedere il rafforzamento della tenenza dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore, attualmente troppo sottodimensionata rispetto alla vastità del nostro territorio cittadino.”