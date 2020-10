Lorica e le aree della Sila escluse dalla zona rossa. In vigore solo nei centri abitati

Una circolare della Regione, con una nota esplicativa all’ordinanza n. 77 del 18 ottobre con la quale viene istituita la zona rossa nei comuni di Casali del Manco e Celico, esclude le località nel cuore della Sila, compresa Lorica

COSENZA – Lorica, Croce di Magara, Silvana Mansio e le contrade Silane non rientrano nell’ordinanza regionale che ha dichiarato “zona rossa“ il comune di Celico e quello di Casali del Manco nei quali resta in vigore la limitazione degli spostamenti esclusivamente nei centri abitati come ha specificato una circolare della Regione di oggi.

Si fa riferimento all’Ordinanza n. 77 del 18 ottobre 2020 concernente “Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche”. Sulla base delle specificazioni pervenute dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza, si precisa quanto segue: in considerazione della distanza – oltre 40 Km – in cui si estendono i territori di Casali del Manco e Celico, e preso atto che le situazioni legate al focolaio sono circoscritte esclusivamente ai centri abitati, l’area soggetta a limitazione agli spostamenti delle persone fisiche, quale “zona rossa”, esclude le località di Lorica, Croce di Magara, Silvana Mansio e le contrade Silane ed è limitata ai soli centri abitati.