Cerzeto, protocollo d’intesa tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il sindaco

CERZETO (CS) – Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assicura tutti gli interventi tecnici necessari al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, garantendo il soccorso non solo in occasione di incendi ma anche in tutte quelle situazioni di emergenza quali, ad esempio, improvvisi o incombenti crolli strutturali, frane, piene, alluvioni o di altra pubblica calamità. Tutti gli interventi sono caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali sono richieste professionalità tecniche, anche ad alto contenuto specialistico, ed idonee risorse strumentali. Al fine di mantenere alta la specificità del personale Vigili del Fuoco, con lo scopo di acquisire e mantenere le abilità operative per l’utilizzo di strumentazioni ed attrezzature tecnologiche, è nata la necessità del Corpo Nazionale di individuare dei potenziali siti naturali per lo svolgimento di esercitazioni nazionali ed internazionali e per attività di formazione ed addestramento nei vari ambiti di interesse.

A tal fine, si è convenuto oggi la stipula di un protocollo d’intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona del Direttore Regionale Dirigente Generale Carlo Dall’Oppio, ed il Sindaco del Comune di Cerzeto Arch. Giuseppe Rizzo. Obiettivo primario del protocollo d’intesa è l’utilizzo del sito di Cavallerizzo, frazione del comune di Cerzeto, che nel marzo del 2005 è stato interessato da una grossa frana. L’evento calamitoso ha coinvolto l’intero nucleo abitativo danneggiando circa 124 edifici e rendendo di fatto l’intero centro abitato inagibile al punto da rendere necessaria la delocalizzazione nella vicina località “Pianette” del Comune di Cerzeto. Attualmente Cavallerizzo, caratterizzata da edifici parzialmente collassati ed altri che presentano un’evidente instabilità e crolli parziali, risulta di particolare interesse per il suo utilizzo come sito di addestramento per le attività di formazione e mantenimento delle squadre specializzate VVF dedicate alla valutazione dei rischi, alla ricerca, localizzazione e recupero di dispersi sotto macerie, all’addestramento del nucleo cinofilo, oltre ad attività in ambito di protezione civile per una più ampia sinergia fra Amministrazioni dello Stato, al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità.

A suggellare la firma del protocollo d’intesa, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco congiuntamente al comune di Cerzeto, si sono impegnati alla realizzazione di una prima esercitazione a livello nazionale denominata “CERZETO 2020”. L’attività esercitativa, fissata dal 19 al 23 Ottobre, prevedeva il coinvolgimento di unità vigili del fuoco provenienti da tre regioni italiane (Calabria, Sicilia e Toscana) oltre ad alcune Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Calabria. L’attuale situazione nazionale dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i relativi DPCM emanati per fronteggiare la stessa, hanno reso impossibile lo svolgimento di tale attività ma l’appuntamento è solo rimandato.