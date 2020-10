Coronavirus, confermati i due casi positivi a Vadue nel comune di Carolei

Il Sindaco Iannucci ha confermato quanto comunicato ieri dal bollettino dell’Asp. Si tratta di due persone positive, asintomatiche, che si trovano già in isolamento domiciliare

.

CAROELI – Tra i 49 nuovi contagi accertati ieri in tutta la provincia di Cosenza, all’interno del bollettino diramato dall’Asp con i dati del contagio, che include anche un elenco con tutti i comuni interessati e il numero delle persone positive, erano inseriti due contagi di persone residenti nel comune di Carolei. Il Sindaco Francesco Iannucci aveva informato la cittadinanza che non era arrivata nessuna comunicazione da parte dell’Asp. Cosa che è stata fatta invece nella tarda mattina di oggi con la conferma delle due positività. Su tratta di due soggetti asintomatici che si trovano già in isolamento nella frazione di Vadue come confermato dallo stesso Sindaco con un messaggio “ci giunge purtroppo notizia dalle autorità sanitarie di 2 casi positivi al covid-19. I Nostri cittadini, colpiti dal contagio, stanno bene, sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare nella loro abitazione nella frazione Vadue”.