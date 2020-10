Corigliano: anni di violenza alla moglie e ai figli minorenni, arrestato 29enne

I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un coriglianese di 29 anni per i maltrattamenti e le minacce alla moglie e ai suoi figli. In un’occasione l’ha colpita al torace per farla rincasare, solo perché stava giocando con i figli in giardino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stata la donna a denunciarlo dopo aver vissuto anni terribili, fatti di violenza e maltrattamenti per mano del marito, che andavano avanti dal 2009. Lei e i suoi due figli minorenni subivano periodicamente percosse, offese, minacce e violenze fisiche. Le indagini hanno accertato come fin dall’inizio della loro vita coniugale il 29enne, per futili motivi, fosse solito aggredire verbalmente e fisicamente la moglie, incurante che le sue condotte avvenissero davanti ai figli minorenni.

In uno degli ultimi episodi era arrivato a colpirla al torace e causarle grossi lividi per farla rincasare, solo perché stava giocando con i propri figli in giardino. La stessa aveva da sempre taciuto questa continua sopraffazione, fino a quando lo scorso mese di settembre, dopo l’ennesimo gesto di violenza immotivata aveva deciso di scappare di casa con i propri figli e denunciare tutto ai carabinieri. La donna si era anche rivolta ai centri antiviolenza, che sono riusciti a portarli al sicuro in una località protetta.

Sulla base dei fatti descritti e del grave impianto accusatorio, fondato non solo sulla denuncia della vittima, ma anche sui riscontri dei messaggi e video contenenti gravi minacce da parte dell’uomo verso la donna e sulle dichiarazioni testimoniali, l’Autorità Giudiziaria ha applicato nei confronti del marito violento la misura degli arresti domiciliari e l’obbligo di non comunicare con persone diverse da quelle conviventi.