Corigliano-Rossano, arrestato 22enne per spaccio di droga

Arrestato cittadino albanese per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, la piazza principale di spaccio era nella frazione di Schiavonea

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno arrestato K. F., cittadino albanese, 22enne, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo da più tempo era sotto controllo da parte della polizia che ha registrato i suoi movimenti e l’attività di spaccio, che avveniva principalmente nella frazione di Schiavonea del Comune di Corigliano Calabro. Il ventiduenne, dopo un inseguimento, durante il quale ha cercato di disfarsi di diversi involucri di cellophane contenenti cocaina, è stato bloccato dagli agenti. La perquisizione, estesa anche all’interno dell’abitazione dell’arrestato, ha consentito di ritrovare un bilancino di precisione funzionante, vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e diverse somme di denaro. Alla luce di quanto sopra, K.F. è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.