San Pietro in Guarano, un positivo in una casa per anziani. La comunicazione del Sindaco

Nella serata di ieri sono stati effettuati i tamponi a tutti gli operatori e agli ospiti della struttura. Oggi, come ha comunicato dal Sindaco Francesco Acri, è stato comunicato dall’Asp un caso di positività sintomatica. In corso 8 provvedimenti di quarantena domiciliare

.

SAN PIETRO IN GUARANO – Un caso di positività al coronavirus è stato accertato dall’Asp all’interno della struttura per anziani di Via Settino nel Comune di San Pietro in Guarano. A darne comunicazione il Sindaco Francesco Acri. Il risultato è arrivato dopo che nella serata di ieri sono stati effettuati i tamponi a tutti gli operatori della struttura, anche quelli non servizio, oltre che agli ospiti della casa di riposo. Nelle prossime ore si attente l’esito degli altri test.

Questo quanto comunicato dal Sindaco che ha invitato i suoi concittadini al rispetto di tutte le misure di sicurezza ed ha voluto chiarire che al momento è stato riscontrato un solo caso, sintomatico. “A seguito del caso positivo riscontrato nella casa anziani di Via Settino, al momento unico caso certificato dall’ASP, stiamo vivendo giorni molto concitati e gravidi di preoccupazione. Ho il dovere di dare alcune informazioni e di fare, insieme a tutti voi, alcune riflessioni. Andiamo per ordine: come già detto abbiamo avuto ad oggi un solo caso positivo sintomatico certificato dall’ASP. Sono in corso 8 provvedimenti di quarantena domiciliare per soggetti entrati in contatto con persone positive ma che, ad oggi, non risultano essere a loro volta positive. Tra ieri e oggi sono stati dichiarati, direttamente dagli interessati, alcuni altri casi di positività asintomatica, riscontrata a seguito di verifica volontaria individuale, che non derivando da una certificazione ufficiale emessa dall’ASP competente, non possono dar corso a provvedimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione Comunale. Provvedimenti che, in ogni caso, hanno ed avranno sempre finalità preventive di contenimento (tipo chiusura temporanea delle scuole) o specifici servizi di assistenza sociale come in questo momento si sta facendo con gli ospiti e gli operatori della Casa Anziani, fornendo loro l’opportuno supporto a soddisfare le loro necessità primarie“.