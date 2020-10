Frascineto: fermati con la cocaina in auto, uno percepiva il reddito di cittadinanza

Gli uomini della Guardia di finanza hanno arrestato due persone che sono state fermate per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Frascineto dell’A2

COSENZA – I finanzieri di Cosenza hanno arrestato due persone e sequestrato 247 grammi di cocaina. Nei pressi dello svincolo autostradale di Frascineto, le fiamme gialle di Castrovillari hanno fermato un’autovettura Ford Mondeo, con a bordo un 64enne reggino ed un 60enne barese, che abita in Veneto, entrambi con numerosi precedenti di polizia.

Nel corso dei controlli di rito, gli occupanti dell’auto hanno subito mostrato un evidente nervosismo ed enorme difficoltà a spiegare la destinazione e le motivazioni del loro viaggio. I finanzieri hanno così deciso di procedere alle perquisizioni personali e dell’autovettura scoprendo, occultato all’interno di un’intercapedine del portellone posteriore del mezzo, un involucro in cellophane contenente, 247 grammi di cocaina conservata sottovuoto. I due sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM di turno della Procura di Castrovillari, sono stati trasferiti nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.

I finanzieri hanno anche accertato che uno dei responsabili era beneficiario del reddito di cittadinanza ed hanno attivato le prescritte procedure per consentire agli enti competenti, di adottare i provvedimenti per la revoca dell’agevolazione economica, così come previsto dalla normativa vigente.