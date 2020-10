Nuovo contagio a Cetraro. Disposta la chiusura di tutte le scuole

Il sindaco Ermanno Cennamo ha disposto la chiusura di tutte le scuole da domani e fino al 24 ottobre per consentire le operazioni di sanificazione

.

CETRARO (CS) – Sono saliti a 8 i contagi da coronavirus a Cetraro dove è operativo il C.O.C. che sta coordinando tutte le operazioni in stretto contatto con le autorità sanitarie. Dopo i 5 positivi di ieri, l’Asp ha comunicato un nuovo caso nella giornata di oggi. La totalità dei soggetti positivi è sottoposta ad ordinanza di quarantena obbligatoria e le condizioni di salute sono buone, fa sapere il Comune che ha predisposto in totale 39 ordinanze di quarantena preventiva in attesa dei tamponi. Intanto, in via del tutto precauzionale, il Sindaco Emranno Cennamo ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale predispone, per tutto il territorio comunale da domani mercoledì 21 ottobre e sino all’intera giornata del 24 ottobre, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sanificazione degli ambienti scolastici. Nei Licei, sentito il dirigente scolastico, saranno effettuate le lezioni a distanza.