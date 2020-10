San Giovanni in Fiore, sindaco Succurro presenta la nuova giunta comunale

“Ho chiesto ai miei assessori il massimo impegno, la più totale dedizione e un grande gioco di squadra per realizzare il nostro programma amministrativo”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il Sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, dopo soli quattro giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale, ha nominato i cinque assessori per la maggior parte donne, che comporranno la giunta comunale con una età media di 44 anni. La scelta degli assessori è ricaduta su cinque consiglieri eletti in consiglio comunale e nel pieno rispetto della parità di genere.

Gli assessori sono:

Daniela Astorino, 29 anni, avvocato

deleghe:

Vice Sindaco

Legalità e trasparenza

Sicurezza e ordine pubblico

Programmazione nazionale e comunitaria

Affari generali, Affari legali ed Avvocatura

Protezione civile

Innovazione tecnologica e digitalizzazione

Strategie attive per il lavoro e la formazione

Servizi demografici e Toponomastica

Ambiente, territorio e montagna

Francesco Fragale, 52 anni, commerciante

deleghe:

Benessere e qualità del tempo e degli spazi

Servizi pubblici urbani, sport, tempo libero, qualità della vita

Associazionismo sportivo

Ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata

Claudia Loria, 30 anni, dottoressa in giurisprudenza

deleghe:

Solidarietà e coesione sociale

Politiche sociali e per la famiglia

Politiche della casa ed Emergenza abitativa

Politiche sanitarie e di tutela della salute dei cittadini

Formazione della coscienza civica

Politiche giovanili

Educazione sentimentale

Pari opportunità

Luigi Foglia, 58 anni, dipendente pubblico

deleghe:

Frazioni, quartieri e loro salvaguardia

Manutenzione delle strade e della rete idrica

Decoro urbano, verde e igiene pubblica

Sostenibilità ambientale

Energie rinnovabili (controllo fonti inquinamento, qualità ambientale, piano energetico)

Arredo urbano

Patrizia Carbone, 51 anni, consulente finanziario

deleghe:

Scuola e rapporti con le istituzioni scolastiche

Città a misura di bambino

Cultura, beni e attività culturali

Musei, teatri e biblioteche

Associazionismo culturale

Crescita economica urbana (AAEEPP)

commercio, artigianato, sistema fieristico e mercati

Sviluppo della zona PIP

Randagismo e politiche per la tutela del mondo animale

Restano in capo al Sindaco le seguenti deleghe:

Comunicazione, promozione del bello e immagine

Spettacolo e grandi eventi

Turismo, Marketing territoriale e Internazionalizzazione

Promozione e valorizzazione del centro storico e dell’area turistica di Lorica

Villaggi rurali

Agricoltura e aziende agricole

Valorizzazione boschiva

Bilancio, Tributi e Patrimonio

Opere pubbliche

Edilizia privata, sportiva e scolastica

Pianificazione urbana e mobilità sostenibile

Viabilità e trasporti

Polizia municipale e Personale

Pianificazione e programmazione del Welfare e Ufficio del Piano

La nomina dei cinque consiglieri comunali ad assessori nella Giunta Succurro, comporta la surroga degli stessi con i primi tra i non eletti per ciascuna rispettiva lista. Ad entrare in consiglio comunale, dunque, saranno Noemi Guzzo e Lucia Nigro per la lista “Il Fiore di San Giovanni”; Giovanni Fragale per la lista “Rosaria Succurro Sindaco”; Rosanna Bibbiani per la lista “Forza Italia”; Luigi Guarascio per la lista “San Giovanni Capitale”.

“La città di San Giovanni in Fiore – afferma nella sua dichiarazione il sindaco – ha da oggi una nuova amministrazione comunale che è pronta a dare a questo territorio lo sviluppo che merita. Ho chiesto ai miei assessori il massimo impegno, la più totale dedizione e un grande gioco di squadra per realizzare il nostro programma amministrativo. Auguro buon lavoro anche a tutti i consiglieri comunali che avranno un grande compito, quello di supporto e di sollecito all’azione amministrativa della giunta. Pur restando ognuno distinto secondo le proprie appartenenze di schieramento, tutti lavoreremo per il bene della comunità, nella consapevolezza che la campagna elettorale è ormai alle spalle. San Giovanni non ha tempo da perdere, ha solo da correre spedita verso il futuro, che è ben chiaro nel nostro orizzonte politico.”