Covid, altri 21 contagi nel Tirreno cosentino: 10 a Belvedere, 6 a Scalea e 5 a Cetraro

Continuano a registrarsi contagi nel distretto del Tirreno cosentino. In particolare a Belvedere Marittimo dove salgono a 26 i positivi mentre a Scalea si contano 6 nuovi casi e 3 guariti. A Cetraro attivato il centro operativo comunale per la pianificazione dell’emergenza sanitaria.

.

COSENZA – Non si arrestano i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Cosenza. Non sono solo i comuni della fascia Presilana a fare i conti con l’aumento dei positivi, ma nuovi casi si registrano anche nell’alto Tirreno cosentino. Si tratta nella maggior parte di positivi legati a focolai noti. A far registrare il maggior incremento è Belvedere con 10 nuovi positivi che porta il totale dei contagi a 26. Il cluster è riconducibile ad una cerimonia nuziale che si è svolta agli inizi del mese di ottobre tra Belvedere e Fagnano. Altri 6 casi si registrano invece a Scalea . Di questi, quattro in particolare, sono riconducibili ad nucleo familiare di una persona già risultata positiva. Sempre a Scalea 3 persone sono guarite. Infine 5 nuovi cadi a Cetraro, tutti casi riconducibili a focolai già noti, dove il Comune ha attivato il centro operativo comunale per la pianificazione dell’emergenza sanitaria.

Intanto a Fagnano Castello, dove ieri il Dipartimento Prevenzione dell’Asp ha comunicato la positività di 3 persone che hanno partecipato al banchetto nuziale dello scorso 4 ottobre, il sindaco Giulio Tarsitano ha notiziato che “domattina la persona con lievi sintomi da Covid sarà sottoposta a tampone molecolare. Gli altri partecipanti al matrimonio dello scorso 4 ottobre sono ancora una volta invitati a non uscire di casa, almeno fino all’esito del tampone di domattina, il cui esito sarà immediatamente reso pubblico”.