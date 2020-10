Spezzano della Sila, attivato il centro comunale di Protezione Civile con allerta massima

L’amministrazione comunale ha attivato tutte le associazioni di Protezione Civile per l’assistenza e il supporto ai soggetti in quarantena o positivi e alla popolazione, soprattutto agli anziani e ai più fragili.

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Nella giornata odierna è stato attivato il centro Comunale di Protezione Civile con massima allerta. A darne comunicazione l’amministrazione comunale evidenziando che “sono state attivate tutte le associazioni di Protezione Civile che svolgeranno funzioni di assistenza e supporto ai soggetti in quarantena o positivi, alla popolazione e soprattutto alle persone anziane e ai soggetti più fragili. È stato predisposto anche l’approvvigionamento straordinario di scorte alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà.

Inoltre è stata fatta richiesta alla Protezione Civile regionale per la fornitura straordinaria di dispositivi (mascherine etc.) “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in particolare nel nostro territorio, impone da parte nostra il massimo sforzo ed il massimo impegno” ha detto Salvatore Monaco sindaco di Spezzano Sila dove, lo ricordiamo, al momento sono 6 le persone positive al coronavirus mentre nei comuni limitrofi di Celico e Casali del Manco, dichiarati ieri dalla Regione zone rosse, sono in totale 39 i contagi accertati dall’Asp di Cosenza.