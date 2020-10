Cinema, si cercano attori per un nuovo film da girare in Calabria

Si aprono i casting per il nuovo cortometraggio del regista calabrese Antonio La Camera, prodotto da “Il Varco Cinema” e Associazione Culturale “Chimera”

COSENZA – Si cercano i due ruoli principali: Teresa, età scenica 10-12 anni. Bambina malinconica, dall’aspetto “rurale”, per la quale non sono richieste precedenti esperienze recitative, e la figura della madre, età scenica 35-40 anni. Donna dalla corporatura magra, col volto segnato e sofferto.

La partecipazione al progetto è retribuita. Le riprese si terranno in Calabria durante il periodo invernale. I casting si articoleranno nelle seguenti fasi: bisogna inviare una mail a [email protected] con i propri dati e curriculum, 4 foto in primo piano e figura intera, un breve video selftape o showreel di presentazione. A seguito di una prima selezione del materiale ricevuto, gli interpreti verranno convocati su appuntamento per un provino in Calabria, a Castrovillari.

I cortometraggi di Antonio La Camera “Carne e Polvere”, “Il Sogno del Vecchio” e “Nel Ritrovo del Silenzio”, sono stati proiettati in oltre 100 festival internazionali e nazionali tra i quali British Film Institute “Future Film Festival” (UK), “Braunschweig Film Festival” (Germania), “Ischia Film Festival” (Italia), “Fabriano Film Fest” (Italia), “Al-Nahj International Shortfilm Festival” (Iraq), “CinemAmbiente – Enrivomental Film Festival” (Italia), “Terre di Cinema – International Cinematographers Days” (Italia) ed è stato tra gli autori dei cortometraggi italiani che hanno rappresentato l’Italia al “RIFF – Russia-Italia Film Festival” (Russia). Antonio La Camera è il creatore e direttore artistico del “Castrovillari Film Festival”, nonché direttore artistico della casa di distribuzione di cortometraggi “Gargantua Film Distribution”.