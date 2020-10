Protesta a Fuscaldo di alcuni migranti che bloccano la statale 18

Alcuni migranti ospiti del Cas di Fuscaldo hanno bloccato per alcuni minuti la Statale 18 per protesta contro il trasferimento di alcuni ospiti ma anche per la situazione di disagio dovuta alla presenza di alcuni positivi nel centro

.

FUSCALDO (CS) – Protesta sulla statale 18 da parte di alcuni migranti ospiti del Cas di Fuscaldo, che si trova lungo la Statale al confine con il comune di Guardia Piemontese. In particolare a protestare è stata una donna di origine nigeriana con un bambino di pochi mesi ed il marito. La donna si è seduta al centro della carreggiata bloccando per alcuni minuti il traffico veicolare posizionando sull’asflato alcune valigie e materiali di plastica e denunciando la situazione di difficoltà che si vive nel Cas dovuta all’isolamento, dopo che nei giorni scorsi sono stati riscontrati 5 casi di positività al Covid e per chiedere che non vengano trasferiti alcuni ospiti in altri centri. Dopo pochi minuti la protesta è rientrata anche per l’arrivo della polizia e il traffico è tornato regolare.