Protocollo d’intesa tra l’Ente parco Nazionale della Sila ed il Gal Kroton

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il Parco Nazionale della Sila lo scorso martedì ha firmato un importante protocollo d’intesa con il Gal Kroton. Il documento è stato firmato dal Presidente dell’Ente Parco Sila, Francesco Curcio e da Natale Carvello, Presidente del Gal Kroton. Erano presenti anche Domenico Cerminara, Direttore dell’Ente Parco Sila e Martino Barretta del Gal Kroton. Il protocollo è l’inizio di un importante cammino per i due Enti, per rafforzare le attività di promozione della ricerca, dell’innovazione, della formazione e dello sviluppo del territorio, attraverso la partecipazione attiva degli operatori e con progettazioni sinergiche per la salvaguardia dell’immenso patrimonio della Sila. Obiettivo tra gli obiettivi dell’accordo portare avanti, una mappatura dei ruderi e dei “tratturi” legati alla tradizione della Transumanza.

L’individuazione e costruzione di una rete in grado di valorizzare la professione del pastore, protagonista e attore principale del territorio. Un lavoro per valorizzare la figura del pastore, che come ha affermato il Presidente Francesco Curcio, rappresenta il custode del territorio della Sila e delle antiche tradizioni. Il protocollo d’intesa, dunque, che avrà la durata di cinque anni, sarà una partnership che guarderà al futuro del territorio, che porrà al centro la condivisione di iniziative congiunte per valorizzare e migliorare il patrimonio naturalistico e culturale della Sila. Rafforzare sinergie esistenti, creare nuove strade e stimolare nuove progettazioni guardando al bene comune, saranno sempre al centro di questo prezioso accordo, che donerà valore all’intero territorio.