San Giovanni in Fiore, da domani al via servizio mense scolastiche

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il sindaco Rosaria Succurro, nei giorni scorsi ha incontrato in Municipio, i dirigenti scolastici per avviare a partire da domani, lunedì 19 ottobre, il servizio mensa scolastica in tutti gli istituti scolastici delle scuole primarie della città.

“Come annunciato nei giorni scorsi – ha dichiarato il sindaco – mi sono da subito occupata di avviare i servizi indispensabili per i piccoli studenti sangiovannesi e le loro famiglie, e il servizio mensa rientra tra quelli fondamentali. Le scuole avranno un‘attenzione particolare nell’azione della nostra Amministrazione Comunale, perché le riteniamo un importante presidio di crescita personale e sociale dei nostri figli. Il futuro della nostra città parte dai nostri più piccoli concittadini.”