Vandali a Cerisano, danneggiati i lampioni della villetta nei pressi del Municipio

In un post su Facebook il sindaco Lucio Di Gioia esprime la rabbia per i danni causati ai lampioni della villetta posta all’ingresso del Comune

CERISANO (CS) – «Le parole sono finite, così come le raccomandazioni ai genitori. Rimane solo profonda tristezza». Con un post su Facebook Lucio Di Gioia, primo cittadino di Cerisano, pubblica le foto dei danni arrecati alla villetta posta all’ingresso del paese, a pochi passi dal Municipio. Questa mattina nell’area verde tra la provinciale 45 e via San Pietro, all’ingresso di Cerisano, presa di mira nella notte dai vandali, sono stati trovati i pezzi dei lampioni installati per illuminare la villetta, danneggiati e gettati a terra. Un gesto di inciviltà che è stato denunciato dal primo cittadino con un chiaro riferimento ai giovani del paese che nella notte hanno vandalizzato l’area. Un atto di vandalismo che il sindaco non intende far passare inosservato.