Coronavirus: un caso positivo a Verbicaro, sindaco chiede di evitare allarmismi

Il sindaco Francesco Silvestri ha comunicato ai cittadini il contagio di una persona proveniente dal Comune di Buonvicino, residente a Verbicaro

VERBICARO (CS) – La persona è stata sottoposta ad un nuovo tampone, e ieri è risultata positiva al Covid 19. Il primo cittadino ha comunicato che la persona contagiata è stata subito sottoposta a quarantena obbligatoria, dopo la segnalazione per iscritto del responsabile del dipartimento prevenzione e profilassi territoriale. «Si trova in isolamento domiciliare e si sta cercando di rintracciare eventuali contatti avuti dalla medesima per disporre le relative quarantene e tutte le precauzioni previste della normativa vigente in materia».

La comunicazione del sindaco – spiega lui stesso – «per dovere di conoscenza e per scongiurare allarmismo determinato da informazioni approssimative che possono circolare nel paese». Il sindaco è già in contatto con ASP, medici, il comandante della Polizia municipale e il comandante dei carabinieri e rappresentanti delle istituzioni, ciascuno per la loro competenza, al fine di adottare tutte le misure preventive necessarie.