San Marco Argentano, ritrovato nei boschi un cadavere in stato di decomposizione

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Il corpo privo di vita di un uomo non ancora identificato, è stato ritrovato questo pomeriggio in località Cerreto di San Marco Argentano, nei pressi del confine con il territorio di Roggiano Gravina. Ad avvisare le forze dell’ordine un taglialegna, in procinto di iniziare la sua attività lavorativa, che si sarebbe accorto del cadavere dall’odore forte che emanava, a causa del suo stato avanzato di decomposizione.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Oscar Caruso. Subito sono stati avviati i rilievi. Al momento non è stato possibile riconoscere l’uomo. Sull’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Cosenza, che ha attivato le procedure per il riconoscimento dell’uomo e le possibili cause del decesso. Ancora non è chiara la dinamica, se si tratta di morte naturale o accidentale. Per saperlo con certezza bisognerà attendere l’esame autoptico.