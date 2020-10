San Basile, al via interventi infrastrutturali per strade con finanziamento di 150mila euro

Il finanziamento fa parte della dote del Psr Calabria per realizzare importanti interventi di ammodernamento delle infrastrutture di base, cioè per realizzare o mettere in sicurezza strade interpoderali o forestali e piste forestali carrabili, oltre che mettere mano all’elettrificazione delle aree agricole e forestali, spesso a elevato rischio di spopolamento

SAN BASILE (CS) – Realizzare interventi infrastrutturali a vantaggio del comparto agricolo. Servirà a questo la dote finanziaria di 150 mila euro ricevuta dal comune di San Basile nell’ambito della misura 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”, indetto dal dipartimento Agricoltura della Regione Calabria all’interno del quadro generale del Psr. A darne notizia sono stati il sindaco, Vincenzo Tamburi, e l’assessore all’agricoltura, Fabio Tamburi, che hanno ringraziato il dipartimento agricoltura e l’assessore regionale Gianluca Gallo per l’attenzione dimostrata a favore del mondo agricolo in generale e dei piccoli produttori del territorio in particolare.

La misura 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”, riservata ai piccoli comuni potrà essere utilizzata per realizzare importanti interventi di ammodernamento delle infrastrutture di base, cioè per realizzare o mettere in sicurezza strade interpoderali o forestali e piste forestali carrabili, oltre che mettere mano all’elettrificazione delle aree agricole e forestali, spesso a elevato rischio di spopolamento. «Un grande lavoro ci attende per offrire ai produttori della nostra area – ha dichiarato l’assessore Fabio Tamburi – quei servizi essenziali che potranno essere utili per rende più competitiva le aziende, con la facilità di raggiungere i terreni da coltivare e sostenere lo sforzo di rimanere sui territori».