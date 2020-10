Giovane muore travolto da un treno a Cetraro

Un giovane di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. Nonostante fosse vivo quando è arrivato in ospedale si è spento poco dopo



CETRARO (CS) – Si è spento all’ospedale di Cetraro dove è stato portato nella notte in condizioni gravissime un ragazzo di 23 anni, M.M., originario di Augusta, in Sicilia che era in Calabria insieme alla compagna di origine tunisina che ha allertato i soccorsi. L’allarme é scattato intorno alla mezzanotte. Il giovane è stato travolto dal Frecciargento Sibari Bolzano di passaggio sulla linea tirrenica. Nonostante l’arrivo dell’ambulanza ed il trasporto in condizioni disperate in ospedale a Cetraro, il ragazzo è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il giovane pare non si sia accorto dell’arrivo del treno ma non è chiaro perchè si trovasse sui binari nel cuore della notte. Alcuni addetti alla manutenzione della stazione di Sibari, all’arrivo del treno hanno notato delle macchie di sangue sul convoglio ed hanno immediatamente allertato la scientifica. Dai riscontri è stato poi accertato il sangue rinvenuto era del 23enne.